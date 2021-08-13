В турецкой провинции Мугла, где действовали силы МЧС Азербайджана, пожары окончательно потушены

Задача, поставленная Президентом Ильхамом Алиевым перед направленными в братскую Турцию пожарно-спасательными силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, полностью выполнена, и пожары в провинции Мугла окончательно потушены.

Как сообщили Day.Az в министерстве, об этом официально заявил руководящий силами МЧС Азербайджана в Турции замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев на сегодняшней пресс-конференции для журналистов в провинции Мугла.

Он выразил признательность народу Турции и Президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану за внимание и теплое отношение к азербайджанским пожарным в течение всего периода борьбы с лесными пожарами.