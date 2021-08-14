А когда Симоньян и Габрелянова вышлют из РФ на 50 лет?

МВД РФ приняло решение о запрете въезда в Россию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, "которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь".

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, компетентные органы начали реагировать на попытки провоцирования межнациональной розни, но пока только на внешнем фронтире, и то выборочно.

Что касается Вагабзаде, то для него запрет на въезд в Россию хоть на 50, хоть на 100 лет не самое страшное наказание, учитывая, какой обструкции его подвергли в азербайджанском обществе за выпады в адрес дружественной России. Пару дней соцсети и СМИ Азербайджана буквально линчевали Вагабзаде, который, по мнению азербайджанской общественности, дал повод врагам Азербайджана для различных провокаций на российско-азербайджанском направлении. Теперь он навсегда останется нерукопожатным в Азербайджане, где уважение к представителям других этносов и религий возведено в ранг государственной политики.

Фактически, азербайджанское общество продемонстрировало вполне приличный уровень самоорганизации против всякого рода провокаторов, дебилов, маразматиков, способных нанести вред интересам своей страны.

А насколько этот механизм работает в российском обществе?

Ведь не всегда на пустом месте возникает раздражение в адрес России и россиян даже в тех странах, с которыми Россия когда-то была в составе одного государства.

Если российский политик Владимир Жириновский называет "баранами" целый народ, и это является нормой, то почему ответная реакция является оскорблением?

"Мы же не призвали депутата к ответственности за слова, не потребовали извиниться перед теми, кого он оскорбил, как это незамедлительно сделали в Азербайджане", - пишут СМИ6.

А еще есть затулины, милоновы, которые сидят в Госдуме словно для того, чтобы своими провокационными высказываниями подрывать имидж России.

Если та же Маргарита Симоньян призывает к захвату Тбилиси, или устраивает провокации против Турции, то соответственно и в грузинском, и в турецком обществах будет накапливаться раздражение в адрес России.

Если засевшие в российских СМИ армянские дашнаки Арам Габрелянов и Семен Багдасаров открыто пропагандируют межнациональную ненавистъ, и при этом не несут никакой ответственности, это значит, что мы сами своим безучастием превращаем это в норму.

Уже на протяжении стольких лет Владимир Соловьев упражняется на оскорбительной тематике в адрес украинского народа, и это тоже как бы не моветон.

Армянское лобби творит беспредел в российском информационном поле, манипулируя интересами России и смысловыми ориентирами российской аудитории. Эта "пятая колонна" регулярно работает на провоцирование скандалов с региональными соседями России, разжигает межнациональную рознь.

Те же Симоньян, Габрелянов, Багдасаров за свои межнациональные провокации уже десятки раз заслужили аналогичных мер со стороны МВД. Их давно пора выслать из России в свою Армению с запретом на 50 лет не посещать Россию. Результат не замедлит сказаться сразу. Российское информационное пространство заметно очистится и перестанет генерировать ложь и провокации, которые с подачи армянского лобби стали разъедать основы российской журналистики и общественной культуры.

В этой связи вопрос к МВД РФ: понесут ли аналогичную ответственность за призывы к межнациональной ненависти и остальные вышеупомянутые лица?