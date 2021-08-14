В Третейские судьи не годятся: о хоре активизировавшихся лоббистов Армении

В России, используя высказывания отставного дипломата, не имеющего никакого веса в азербайджанском обществе и уже осужденного местными СМИ, политиками и общественными деятелями, продолжают нагнетать анти-азербайджанскую истерию. Параллельно с истерией против Казахстана и Киргизии. Причем, громче всех кричат те, "отличился" на огульном, лживом, омерзительном охаивании Грузии и Украины.



Да, я говорю о персонажах, давно нерукопожатных, большей частью являющихся этническими армянами, которые дорвались до руководства многих российских СМИ. Или же про давних сторонников Армении, открытых друзей страны-оккупанта. Именно их прошлое, их реальное реноме, обесценивает любые попытки членов данного кружка злобствующих претендовать на роль Третейских судей или менторов.



Они все молчали на протяжении трех десятков лет, что длилась оккупация Арменией территорий нашей страны. Они молчали, игнорируя боль страдания более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Они никогда не осудили Армению за Геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Были и те, кто посещал оккупированные территории нашей страны, по сути оказывая политическую и моральную поддержку карабахским сепаратистам.



Многие из них активно возмущались действиями Азербайджана в ходе 44 -дневной войны, хотя наша страна всего лишь воспользовалась своим законным правом на восстановление собственной территориальной целостности. Все это, безусловно, поставило их в ряд адвокатов государства-агрессора, что обнулило их право на какие-то проявления недовольства в адрес Азербайджана. Потому, что прежде, чем читать проповеди, нужно чтить заповеди.



Их, члены хора поливающих грязью нашу страну на российских федеральных каналах, не соблюдают и ныне. Приведу самый свежий пример. 13 августа с 09:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Араздеен Ведийского района, с перерывами из оружия различного калибра подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск, отмечается в сообщении. Ранее военное ведомство Азербайджана сообщало, что незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, Так, 13 августа с 02:30 из стрелкового оружия обстреляли позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Юхары Вейселли Физулинского района, Сыгнах Ходжалинского района и в окрестностях города Шуша. А подразделения ВС Армении с позиций в населенном пункте Хазинавар Горисского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг Лачинского района.Где возмущение всех этих критиков Азербайджана тем, что армянская сторона позволяет себе такие провокации, по сути отказываясь от обязательств, закрепленных подписью премьер-министра РА Никола Пашиняна под трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года?! ГА ведь, осуществляя такие провокации, армянская сторона наносит удар и по авторитету России. Ведь, данное з Заявление подписал и президент РФ Владимир Путин. Почему про-армянские глашатаи на российских телеканалах не фокусируют внимание на столь вопиющем факте?!

А ведь мы видим и иные , скажем откровенно, провокации с российской стороны."11 августа 2021 г. в 7.29 и 7.58 вооруженными силами Азербайджана нанесены два удара с применением квадрокоптеров ударного типа по позиции вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе наблюдательного поста в 2 километрах северо-западнее ЕГЦАОГ. Пострадавших нет"., было указано в информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации.



В который уже раз мы увидели умышленное использование армянских названий азербайджанских населенных пунктов. В реальности нет никакого "Егцаога", есть село Сарабыба. Как нет никакого "степанакерта", а есть Ханкенди. Да и территориальной единицы Нагорный Карабах, как и "нагорно-карабахского конфликта" больше не существует. Плюс, нет никаких "вооруженных формирований Нагорного Карабаха". Есть армянские боевики. Которые, кстати, должны были быть выведены из мест своего нынешнего пребывания параллельно с размещением российских миротворцев. Это четко прописано в пункте 4 трехстороннего Заявления.



Но, МО РА, как видим, признавая сам факт присутствия армянских боевиков в зоне ответственности российских миротворцев, льет воду на мельницу тех, кто открыто игнорирует Заявление от 10 ноября. Попутно, МО РФ умудряется свалить все с больной головы на здоровую, обвиняя Азербайджан. Естественно, все это не прибавляет доверия к российским миротворцам в нашей стране. И естественно же, об этих вопиющих фактах ничего не говорят все те, кто активно участвует в анти-азербайджанской истерии на российских федеральных каналах. Это те, кто привык лгать и манипулировать. Это поджигатели новых конфликтов. И отношение к ним соответствующее.

Акпер Гасанов