https://news.day.az/politics/1369659.html В Азербайджанской Армии проходят учения артиллерийских подразделений с боевой стрельбой - ВИДЕО
В Азербайджанской Армии проходят учения артиллерийских подразделений с боевой стрельбой - ВИДЕО
Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в Азербайджанской Армии проходят учения ракетных и артиллерийских соединений с боевой стрельбой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
В ходе учений артиллерийские подразделения, совершив выход в районы сосредоточения, занимают огневые позиции и выполняют боевые стрельбы.
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