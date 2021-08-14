В Азербайджанской Армии проходят учения артиллерийских подразделений с боевой стрельбой

Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в Азербайджанской Армии проходят учения ракетных и артиллерийских соединений с боевой стрельбой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В ходе учений артиллерийские подразделения, совершив выход в районы сосредоточения, занимают огневые позиции и выполняют боевые стрельбы.