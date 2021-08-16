Доверие между странами Каспия позволит достичь самых амбициозных целей

Потенциал сотрудничества в Каспийском регионе значительный. Сейчас от органов власти и структур частного бизнеса требуется слаженная работа по использованию данного потенциала в целях экономического и социального развития.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

Наиболее заметные достижения в экономическом взаимодействии стран Каспийского региона за последние годы сконцентрированы в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры, как связанной с морскими перевозками (были построены и введены в эксплуатацию новые современные портовые комплексы в Азербайджане, Казахстане и Туркменистане), а также наземного транспорта как по восточному, так и по западному побережью Каспия. Эти проекты позволяют надежно соединить Каспийский регион с Центральной Азией, Ближним Востоком, повысить его транзитный потенциал на таких глобальных маршрутах, как транспортный коридор между Европой и Китаем, а также между Европой и Южной Азией. Для сотрудничества в указанной области требуются миллиардные инвестиции, слаженная работа и взаимное доверие. Все это сейчас формируется, и за последние два года мы получили немало примеров того, что такое доверие укрепляется, позволяя решить все более амбициозные экономические задачи.

Что касается потенциала региона, то речь в обсуждаемом случае идет об огромном рынке пяти прибрежных, а также десятков соседних с ними государств. На этом пространстве проживают сотни миллионов человек, отмечается позитивный демографический рост и достаточно высокие темпы развития экономики. Поэтому потенциал сотрудничества в регионе значительный. Сейчас от органов власти и структур частного бизнеса требуется слаженная работа по использованию данного потенциала в целях экономического и социального развития. Пока эта работа только разворачивается, но первые полученные результаты обнадеживают.

Если же говорить об использовании этого потенциала и о перспективах, то о них пока говорить трудно. Тот факт, что первые лица пяти прикаспийских стран (за исключением Туркменистана как государства-хозяина) не участвовали в работе Первого Каспийского экономического форума, достаточно наглядно характеризует их отношение к перспективам экономического сотрудничества в регионе. Пока в дискуссиях на тему экономического взаимодействия прибрежных государств чаще всего можно услышать слово "совместный". Обсуждение касается совместного использования ресурсов региона, совместного привлечения инвестиций и т.д. Кроме того, пандемия COVID-19 нанесла тяжелый удар по экономике всех пяти государств, при этом поиск путей выхода из кризиса каждая страна осуществляла на национальной основе, избегая коллективных действий. Т.е. пока указать на явные позитивные последствия Первого форума, проведенного в августе 2019 года в Туркменбаши и пока не получившего продолжения, затруднительно.

Возможна ли интеграция стран региона по типу ОЧЭС? Знаете, любая научная дискуссия начинается с выработки единого толкования используемых терминов. Если воспользоваться этим подходом при ответе на вопрос, то нужно прояснить, что мы понимаем под "интеграцией". Диапазон толкования этого термина очень широкий. Взаимное снижение пятеркой каспийских государств таможенных тарифов на 1 процент или же формирование безвизового пространства - тоже могут трактоваться как интеграция, в такой форме интеграционная деятельность в регионе Каспийского моря вполне возможна и даже желательна.

Но если под интеграцией рассматривать формирование общего рынка для товаров, услуг и капиталов, создание наднациональных структур управления экономикой и делегирование им части полномочий суверенных государств, то ответ на заданный вопрос - однозначно негативный, так как интеграционная проблематика в каспийском регионе сегодня не актуальна. И не имеет значения, какие пятью странами будут созданы структуры, будь то межправительственные или же иные (например, межпарламентские). Пример ОЧЭС в этом контексте, скорее, негативный. Этой организации за прошедшие годы не удалось продвинуть интеграцию в черноморском регионе ни на один сантиметр вперед, даже в тех осторожных формах, которые я привел выше.

Причин у слабых перспектив для интеграции в Каспийском регионе несколько, и все они так или иначе связаны с различиями в национальных стратегиях поиска своего места на глобальном рынке, а также в мировой архитектуре безопасности.

У России и Казахстана есть достаточно успешный интеграционный проект (Евразийский экономический союз), который уже привел к созданию наднациональных структур и сближению пятерки бывших советских республик, включая единый рынок труда и координацию мер макроэкономической политики. Туркменистан, закрепивший в резолюции Генеральной ассамблеи ООН статус "постоянного нейтралитета", уклоняется от любых дискуссий об интеграции на многосторонней основе, делая акцент на постепенном развитии двухсторонних связей с государствами-соседями. Азербайджан в последнее время ориентируется на Турцию как своего ключевого внешнего партнера, поэтому интереса к сближению в формате каспийского региона не проявляет. И, наконец, Иран для большинства государств планеты остается либо "государством-изгоем" (такой имидж активно навязывают ему США и Израиль), либо рискованным партнером, связи с которым могут привести к санкциям со стороны Вашингтона и его союзников.

Лейла Таривердиева