https://news.day.az/politics/1369676.html Двое военнослужащих Азербайджана погибли в ДТП в Кельбаджаре - МИНОБОРОНЫ
Двое военнослужащих Азербайджана погибли в ДТП в Кельбаджаре - МИНОБОРОНЫ
Вечером 13 августа на территории Кельбаджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в результате происшествия погибли военнослужащие - лейтенант Гасанли Эльдар Мушфиг оглу и военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Джафаров Анар Мустагим оглу.
По факту ведется расследование.
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