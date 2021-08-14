Двое военнослужащих Азербайджана погибли в ДТП в Кельбаджаре

Вечером 13 августа на территории Кельбаджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в результате происшествия погибли военнослужащие - лейтенант Гасанли Эльдар Мушфиг оглу и военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Джафаров Анар Мустагим оглу.

По факту ведется расследование.