Губернатор Муглы посетил общежитие МЧС Азербайджана в Турции

Губернатор Муглы посетил общежитие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе визита губернатор Муглы Орхан Тавлы встретился с представителями МЧС и поблагодарил их за работу по тушению пожаров.