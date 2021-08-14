https://news.day.az/politics/1369688.html Губернатор Муглы посетил общежитие МЧС Азербайджана в Турции - ФОТО
Губернатор Муглы посетил общежитие МЧС Азербайджана в Турции - ФОТО
Губернатор Муглы посетил общежитие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе визита губернатор Муглы Орхан Тавлы встретился с представителями МЧС и поблагодарил их за работу по тушению пожаров.
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