ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузе

13 августа в 23.05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинари Бердского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных села Мунджуглу Товузского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.