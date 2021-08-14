https://news.day.az/politics/1369689.html ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузе
13 августа в 23.05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинари Бердского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных села Мунджуглу Товузского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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