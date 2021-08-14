Представители ведущих молодежных организаций отправились в Агдам

Фонд молодежи и Национальный совет молодежных организаций Азербайджана (NAYORA) организовали поездку представителей ведущих молодежных организаций страны в освобожденный от оккупации город Агдам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, в поездке принимают участие представители Фонда молодежи, NAYORA, Общественного объединения "Ирели", Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана, молодежного движения Davam, Общественного объединения поддержки просвещения молодежи, ОО Gənc Sima, Центра развития и карьеры молодежи, ОО Böyük Qayıdış и других организаций.

Члены делегации в первую очередь побывали в особняке Панахали хана в Агдамском районе и на стадионе "Имарат".

Делегацию встречал специальный представитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов.