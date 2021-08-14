Молодежь должна быть сильной и образованной, чтобы достойно служить Родине.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend азербайджанский борец, чемпион мира Расул Чунаев, находясь в Агдаме с группой представителей молодежи и волонтеров.

"Я очень рад и горд тем, что живу в такой стране. Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву за то, что подарил нам это чувство победы. Мы, представители молодежи, всегда тесно сплочены вокруг него", - сказал он.

Чунаев добавил, что турритории Азербайджана были освобождены ценой крови шехидов: "Склоняю голову перед их светлой памятью. Желаю скорейшего исцеления нашим раненым ветеранам".