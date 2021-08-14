Президент Ильхам Алиев: В рамках переговорного процесса Армения постоянно совершала против нас различные провокации

В рамках переговорного процесса Армения постоянно совершала против нас различные провокации. Мы видели это в различные периоды переговорного процесса. Как только в процессе переговоров намечался небольшой прогресс, моментально совершались военные провокации, нападения на нас, на гражданское население, и они срывали переговоры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

Отметив, что перед Второй Карабахской войной - в июле и августе Армения также совершила похожую военную агрессию, глава государства сказал: "В июле (Армения) подвергла артиллерийскому обстрелу наше гражданское население и военных. В результате мы понесли потери. А в августе в Азербайджан направила диверсионную группу и попыталась совершить здесь теракты. Эта диверсионная группа также была обезврежена. Как вам известно, после этого - в сентябре вновь подвергла обстрелу наш села и военные позиции. В результате этого в первый день войны у нас были потери, шехиды среди гражданского населения и военных. Естественно, этому уже должен был быть положен конец, и он был положен".