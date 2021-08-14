Президент Ильхам Алиев: Мы достойно вели войну и соблюдали все правила войны

В период Второй Карабахской войны Армения с первых дней стала терпеть поражение на поле боя. В течение 44 дней мы каждый день шли вперед, ни дня не отступали. Не отступали даже с целью маневрирования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

Отметив, что Армения же, осознав уже свое неизбежное поражение, для того, чтобы остановить нас и нанести большой вред гражданскому населению, постоянно подвергала обстрелам наши города и села баллистическими ракетами, из артиллерийских установок, глава государства сказал: "В результате этого погибли более 100 гражданских лиц, в том числе женщины и дети. Эти видеокадры имеются. Они ежедневно обстреливали Гянджу, Барду, Агдам, Геранбой, Нафталан, Тертер, Физули и другие наши регионы".

"На город Тертер - это не такой уж большой город - упало около 20 тысяч ракет. Но они не смогли сломить волю азербайджанского народа. Даже люди, потерявшие своих родных, близких, родственников, говорили: мы должны идти только вперед. То есть, это нечеловеческое поведение армян не принесло им никакой пользы, просто они в очередной раз показали себя перед миром как варвары. Мы же не ответили на это, поэтому среди гражданского населения на армянской стороне потери очень небольшие, примерно 30 человек, и подавляющее большинство их - это те, кто участвовал в войне. Эти видеокадры тоже имеются. Мы видели, что рядом с некоторыми артиллерийскими установками находились и гражданские лица. И естественно, когда наши снаряды туда попадали, они тоже погибали. В Карабахском регионе - в местах, которые находились под оккупацией армян, и там, где они жили, никаких разрушений не было. То есть, это еще раз показывает, что мы достойно вели войну и соблюдали все правила войны", - добавил Президент Ильхам Алиев.