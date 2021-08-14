Президент Ильхам Алиев: Нам не нужна новая война

Мы уже выполнили свою историческую миссию. Нам не нужна новая война.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев в частности сказал в интервью каналу CNN Turk.

Глава государства также отметил: "Армян, которые живут на территории, находящейся под контролем российской миротворческой миссии, мы считаем сбившимися с пути гражданами Азербайджана. Их не так много. Согласно точной информации, менее 25 тысяч. Конечно, они также должны интегрироваться в азербайджанское общество".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан - многонациональная, многоконфессиональная страна, здесь живут многие народы, живут как единая семья, в том числе живут и армяне. Сегодня в Баку есть и армяне.