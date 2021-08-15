Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство - это уже региональный фактор

Турецко-азербайджанское единство - это уже региональный фактор.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

"То, что флаги Турции и Азербайджана развеваются рядом, - это естественно. Наше единство тоже вечно. Новое поколение, молодое поколение, ваше поколение должно продолжить наш путь. Потому что мы заложили этот фундамент, наладили все, создали очень сильное союзничество, нерушимое единство. Но политика это такая сфера, над которой надо работать каждый день. Пустот не должно быть, пробелов не должно быть, чтобы никто туда не влез. Потому что есть и такие. Турецко-азербайджанское единство - это уже региональный фактор. Может быть когда-нибудь оно превратится в глобальный фактор, возможно. Потому что сейчас у нас уже формируются союзнические связи с другими странами. Некоторых это беспокоит. Они будут пытаться влезть между нами, постараются совершать провокации, выдумывать небылицы. Поэтому следующее после нас поколение должно идти этим путем. Этот путь должен быть вечным",- сказал глава государства.