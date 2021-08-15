Почему Лавров так долго держит провального посла в Иране?

Когда те или иные внешние или внутренние скандалы связаны с участием армян, в России это традиционно замалчивается или камуфлируется, пишет российское издание gradator.ru.

Уже на протяжении нескольких дней в Иране не стихает скандал вокруг посла РФ в ИРИ Левона Джагаряна.

Мы уже неоднократно писали об этом бездарном прощелыге, затесавшемся в МИД РФ и бессменно сидящем в кресле посла России в одном из ключевых государств региона с такой сложной дипломатией и организацией, как Иран.

Помнится, ряд росийских дипломатов буквально подняли бунт против засилья армянского лобби в МИД РФ, в частности, акцентируя внимание на мафиозном Джагаряне, которому место не в МИД, а скорее в торговой лавке. Однако Джагарян и поныне возглавляет российскую дипмиссию в Иране, а многие из тех дипломатов русской патриотической школы вероятно уже простились с МИД. Здесь наверное стоило бы напомнить, что количество армянских послов в МИД РФ получило беспрецедентное соотношение в период руководства МИД этнического армянина Сергея Лаврова. Особенно на ближневосточном направлении.

В связи с очередным скандалом вокруг Джагаряна, который продолжает вредить интересам России в Иране, возникает вопрос к Лаврову: как долго еще этот прощелыга Джагарян будет сидеть на посту посла?

Ведь он уже отсидел несколько сроков, превысив ротационные сроки. Поднял уровень российской дипломатии в Иране? Нет, напротив, провалил российскую политику в Иране. Тогда зачем его держит Лавров?

Есть сведения, что проныра Джагарян эффективно наладил бизнес через посольство, и занимается в Тегеране коммерческими сделками, периодически устраивая провокации, включая ту, что стала предметом дипломатического скандала в Иране и нанесла удар по российско-иранским отношениям.

Российский посол Джагарян (звучит как оскорбление МИД) встретился с с новоназначенным в Иран британским послом Саймоном Шерклиффомо в своей дипломатической резиденции.

После этого они сфотографировались на лестнице, где проходила историческая Тегеранская конференция 1943 года. И это фото напомнило известную фотографию Сталина, Черчилля и Рузвельта. Фото вызвало недовольство в Иране, иранские официальные лица восприняли это как неуважение и нарушение дипломатического этикета.

Глава Комитета по безопасности и внешней политике парламента Ирана Хешматолла Фалахатипшех выразил возмущение в адрес МИД своей страны за недостаточные меры и призвал выслать из страны посла Левона Джагаряна.

"Реакция на колониальные действия послов России и Великобритании была консервативной и неадекватной, в то время как это было оскорблением иранского народа", - сказал Фалахатипшех в интервью иранскому изданию Etemadonline.

"Лидеры стран тогда собрались в Иране и это было унижением национального суверенитета Ирана. Они вторглись в Иран, несмотря на то, что наша страна заявляла о своем нейтралитете. Нейтралитет нашей страны не был замечен, потому, что она расположена на Востоке, а не на Западе. Теперь же в российском посольстве состоялась эта скандальная встреча. Российское посольство о ней даже не уведомило официальные лица Ирана", - сказал иранский депутат.

Он назвал недостаточными извинения российского посольства за оскорбление иранского народа.

Теперь возникает вопрос: сам ли Джагарян совершил эту провокацию? Ведь ему, с его кругозором торговца, вряд ли самому пришла бы в голову такая идея.

Конечно же, этот скандал не может отвечать интересам Кремля. Тогда кто руководил действиями Джагаряна?

Здесь важно напомнить о специфике мирового армянского лобби, особенно функции тех армян, кто причислен к высоким позициям. Какую бы страну они не представляли, они прежде всего члены мировой армянской этнокорпорации, управляемой спецслужбами многих стран. Здесь и кроется ответ на вопрос, кто мог выступить заказчиком этого скандала, способного ударить по взаимоотношениям двух региональных держав - России и Ирана. И это еще раз показывает, что Джагарян не только должен быть отозван с позиции посла РФ, но и привлечен к определенной ответственности.

Удивительно, что это понятно уже всем, кроме Лаврова. Может, он еще продлит срок Джагаряну на посту главы российской дипмисии в Иране? Все возможно, учитывая влияние армянского лобби. Кроме того, если раньше поощряли за достжения, то теперь за провалы...

Александр Горчаков был бы огорчен ситуацией в нынешнем МИД, ведь речь идет о традициях российской дипломатии, а не армянской!