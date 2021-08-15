Лидер, знающий, что, как и когда нужно делать: новые «меседжи» Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Интервью местным и зарубежным СМИ, с той или иной периодичностью, дают президенты и премьер-министры самых разных стран мира. Но далеко не всегда они вызывают живой интерес как данном государстве, так и за его пределами. Еще реже интервью главы какого-либо государства разбирают на цитаты, анализируют по словам, понимая и признавая огромную степень влияния сказанного на текущие и будущие процессы в целом регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев является государственным деятелем, политической глыбой такого масштаба, что любое его выступление приковывает внимание всего мира. Потому, что глава нашего государства является ответственным политиком, способным ставить перед собой самые амбициозные, на первый взгляд невыполнимые задачи, а потом добиваться их решения. Положа руку на сердце, мало кто - не только в мире, но и в Азербайджане верил, что всего за какие-то полтора месяца возможно одержать победу над Арменией, вернуть семь районов нашей Родины, водрузить священный триколор в Шуше, по сути создав на Южном Кавказе совершенно новую геополитическую реальность.

Да, азербайджанцы всего мира надеялись на это, но все мы понимали силу и могущество мирового армянства, покровителей Армении из числа ведущих мировых держав. И только один человек совершенно точно знал, что победа Азербайджана неизбежна, что она близка. Только он один знал, как можно выжить и победить, оказавшись между Сциллой и Харибдой. Это настоящий гроссмейстер большой политической игры, точно знающий, что когда и как нужно делать.

Он доказал способность добиваться исторических побед вопреки всем существующим обстоятельствам. Он многократно демонстрировал свою готовность и способность жестко отстаивать национальные интересы Азербайджана, указывая на ошибочные, беспокоящие нашу страну действия представителей руководства ведущих мировых и региональных держав.

В очередной раз все смогли убедиться в этом в ходе интервью, которое президент Азербайджана Ильхам Алиев дал телеканалу CNN Turk. Напомню, что в ходе 44-дневной войны глава государства дал огромное количество интервью представителям ведущих мировых СМИ. Во всем мире увидели прекрасно говорящего на нескольких языках политика, блестящего полемиста, который сумел выставить в очень нелепом свете многих ангажированных зарубежных журналистов, явно спутавших работу интервьюера с прокурорской.

На сей раз президент Азербайджана честно и открыто заявил о том, что нас беспокоит в плане реализации трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года. Он, как сильный лидер, золотыми буквами вписавший свое имя в новейшую историю Азербайджана, требует учета новых реалий. Он заявляет: наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению. Почему? Потому, что война закончилась. Потому, что всему региону, странам и народам, что тут проживают нужны долговременный мир, как основа для стабильности и экономического взаимодействия и процветания.

Обратите внимание на безупречность и неоспоримость аргументов Ильхама Алиева. Он, выразив обеспокоенность заявлением министра обороны России С.Шойгу о новых поставках вооружения в Армению, напомнил о том, что Россия долго вооружала Армению, однако это не изменило баланса сил в регионе. И, добавлю, не помешало Азербайджану одержать блестящую победу в 44-дневной войне.

Кто, как, чем сумеет возразить на это заявление? Никто и ничем. Потому, что президент Азербайджана говорит правду. Потому, что он указывает на то, что наша страна все видит, все контролирует и не позволит никому игнорировать наши национальные интересы. Даже странам, с которыми у нас очень теплые, дружественные отношения.

Да, мы понимаем и принимаем, что у той же России есть свои интересы, свое видение развития ситуации в регионе и в мире. Но, Азербайджан - это не Армения, которой внешние силы могут навязать любое нужное им решение. Азербайджан- самое сильное, и с экономической точки зрения, и в плане наличия сильнейшей армии, государство региона. Таким оно стало благодаря политическому гению Ильхама Алиева.

И это понятно всем. В первую очередь Армении, которая в последнее время перешла к тактике безостановочных провокаций по всей линии фронта. Которая отказывается отказывается от передачи всех карт минных полей, отсутствие которых у Азербайджана приводит к гибели и ранениям мирных людей. Все это говорит о неготовности Армении к миру, к взаимному признанию границ, без чего просто невозможно добрососедство как основа процветания всего региона - включая и саму Армению.

Это больше, чем ошибка. Это преступление руководства Армении. Перед своими согражданами, которых лишают мира и уверенности в завтрашнем дне. Перед всеми государствами региона, который бы только выиграл в случае реализации всего того, о чем так настоятельно просит Азербайджан. Просит потому, что мы хотим мира. Но желая мира, мы готовы и к войне.

Свою способность побеждать Азербайджан уже показал всему миру. И если кто-то в Армении или в каком-либо государстве, что покровительствует ей, ради собственных геополитических планов подстрекая официальный Ереван к новой войне, позабыл об этом, то у нас есть силы, возможности напомнить. И об этом открыто заявил Ильхам Алиев. Слова которого, как уже не раз убеждались в мире, никогда не расходятся с делом.

Акпер Гасанов