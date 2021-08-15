Президент Ильхам Алиев: На самом деле, я действительно вновь хочу задать этот вопрос: Ну так что же, Пашинян?

Я сказал слова "Ну что, Пашинян?" не после, а во время войны, а затем они стали, как говорится, "мемом". На самом деле, я действительно вновь хочу задать этот вопрос: Ну так что же, Пашинян?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

"Скажу вам, что после окончания войны дома Мехрибан ханум попросила: пожалуйста, больше не говори "Ну что, Пашинян?", закончи с этим. Все закончилось, пусть и это закончится.

Естественно, мы радовались. Каждый день мы переживали и радостные, и печальные моменты. Потому что с первых дней войны мы уже завоевали Победу. В первый день войны было освобождено несколько сел, и это воодушевило нашу армию, а нам придало уверенности и веры. Но мы каждый день теряли наших людей, каждый день у нас были шехиды. Эти сообщения, рапорты, которые мне давали каждый день, доставляли нам боль. Каждый умерший - наш сын, жизнь каждого погибшего бесценна. Его жизнь неповторима. Его смерть - трагедия для его близких, родителей, матери, отца, детей. Но в то же время мы переживали победные моменты. То есть, на протяжении этих 44 дней наша жизнь наполовину была печальной, наполовину - радостной. Весь азербайджанский народ верил, что мы это сделаем.

В первые дни войны, знаю, некоторые думали, остановятся или не остановятся, заставят остановиться или не заставят, пойдет ли Ильхам Алиев до конца или не пойдет. Но по ходу войны все увидели, что мы пойдем до конца во что бы то ни стало",- сказал глава государства.