Армения никогда не сможет противостоять Азербайджану

Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял в своих интервью, что Азербайджан протянул Армении руку мира и предложил подписать мирное соглашение.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend депутат Милли Меджлиса Азербайджана, политолог Расим Мусабеков. Однако, по его словам, Армения не только колеблется в этом вопросе, но и идет на провокации.

"Хотя Армения понимает, что не сможет противостоять Азербайджану, ее главная цель заключается в том, чтобы разжечь кратковременную войну и, мобилизовав своих покровителей на Западе и в России, добиться резолюции Совета Безопасности ООН или другой организации, либо оказать давление на Азербайджан через своих покровителей. Армения ни сегодня, ни завтра, ни через 10 лет, в целом никогда не сможет противостоять Азербайджану. Считаю, что Россия не поддастся на провокации Армении и не выступит на азербайджанской земле против Азербайджана и Турции, которые стоят плечом к плечу, - это не в интересах России. Что касается традиционной хитрости армян, то она проявляется как в вопросе выдачи карт минных полей, так и во всех других вопросах. Они всегда должны видеть над головой железный кулак, по другому они не поумнеют", - сказал он.