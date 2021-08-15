ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана в Нахчыване, Кельбаджаре и Шуше

15 августа в 04:33 и 07:25 подразделения ВС Армении с территории в населенном пункте Араздейен Ведийского района обстреляли из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Минобороны АР.

"14 августа с 19:08 до 19:17 наши позиции, расположенные в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района, были обстреляны противоположной стороной из стрелкового оружия с территории села Заркенд Басаркечярского района.

Ответными мерами огневая активность противника была подавлена.

Кроме того, вечером 14 августа незаконно находящиеся на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы, армянские вооруженные отряды совершили провокацию против наших подразделений в районе города Шуша. Так, примерно в 22:14 два гражданских автомобиля приблизились к населенному пункта Халфали. Вооруженные лица, которые вышли из этих транспортных средств, открыли огонь в воздух в направлении позиций ВС Азербайджана и сразу же покинули территорию. Наши подразделения приняли соответствующие меры. Командование российских миротворческих сил было проинформировано об инциденте.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - добавили в оборонном ведомстве Азербайджана.