Армяне совершили провокацию против Азербайджанских подразделений в Шуше

Вечером 14 августа незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы, совершили провокацию против наших подразделений близ Шуши.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

Около 22:14 вблизи населенного пункта Хелфели наблюдалось движение двух гражданских автомобилей. Вооруженные лица, вышедшие из этих автомобилей, стали стрелять в воздух, в направлении наших позиций и сразу же покинули территорию. Наши подразделения приняли соответствующие меры, командование российских миротворцев было проинформировано об этом.