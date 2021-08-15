Зангезурский коридор - это стратегический инфраструктурный проект, который принесет огромную пользу странам региона.

Об этом сказал Trend американский эксперт Питер Тейс, передает Day.Az.

"Однако по отношению к инфраструктурным и экономическим проектам, в которые вовлечены несколько стран, Армения демонстрирует средневековую позицию. К сожалению, Никол Пашинян больше сосредоточен на том, как расширить свою коллекцию личных часов, чем на активных инфраструктурных проектах, которые могут укрепить экономику его страны и консолидировать финансово-денежную политику. Зангезурский коридор - это стратегический инфраструктурный проект, который принесет огромную пользу Армении, Азербайджану, Ирану и России", - сказал он.

По его словам, шаги Армении демонстрируют отсутствие прагматизма, а Баку при этом продвигает стратегическую дорожную карту, включающую инфраструктуру железнодорожных путей, логистические парки и систему автомобильных дорог, что поможет ускорить экономическую интеграцию стран региона.

В заключение Тейс отметил, что Армения была самым застойным игроком и неискренне действующей стороной, которая пыталась втянуть весь Кавказский регион в пучину катастрофы со времен распада Советского Союза в 1991 году.