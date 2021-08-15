https://news.day.az/politics/1369910.html Делегация волонтерских организаций ознакомилась с армянским варварством в Агдаме - ФОТО
Делегация волонтерских организаций ознакомилась с армянским варварством в Агдаме - ФОТО
При организации Молодежного фонда и Национального совета молодежных организаций Азербайджана (NAYORA) делегация ряда действующих в нашей стране волонтерских организаций находится с визитом в освобожденном городе Агдам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, участники поездки сначала посетили в Агдаме стадион "Имарат" и комплекс "Имарат", где находится дворец Панахали-хана.
Члены делегации были проинформированы о разрушениях, учиненных Арменией.
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