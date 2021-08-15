https://news.day.az/politics/1369918.html Армения: Синдром приобретенной недостаточности помощи

Армения: Синдром приобретенной недостаточности помощи

Политика, 15 августа 2021 17:14 159
Армения: Синдром приобретенной недостаточности помощи

Действительно ли финансовая помощь способствует экономическому росту? Данный вопрос является одной из главных тем обсуждения мировых экономистов. Международные финансовые учреждения рекомендуют выделение финансовой помощи развивающимся странам, чтобы помочь им избежать бедности и оказать поддержку экономическому развитию. С другой стороны, международные финансовые институты отмечают, что для экономического роста важны не только внешняя финансовая помощь, но и мобилизация финансовых ресурсов страны. Однако позиция экономистов касательно этого разнится. Одна группа финансистов считает, что финансовая помощь не оказывает влияние на экономический рост, и, с этой точки зрения, считают нежелательным увеличение помощи. (Easterly, 2007). Хиди (Headey) в своих исследованиях отмечает, что во время Холодной войны большая часть двусторонней финансовой помощи (70 процентов от общего объема) не влияла на экономический рост стран, но служила политическим интересам доноров.

Согласно исследованиям положительная корреляция между экономическим ростом и финансовой помощью, представленной донорами, возможна лишь в том случае, если страна-бенефициар отвечает определенным требованиям. К ним относятся макроэкономическая среда, политическая стабильность, бюджетный баланс, качество государственных институтов, подотчетность и прозрачность правительства, показатели качества экономики и уровень доверия общества к государству. Если проанализировать Армению в этой перспективе, становится ясно, что в настоящее время страна не отвечает многим из этих требований.

Внешняя помощь - важный компонент притока иностранного капитала для стран с низкими доходами. Конечно, это не относится к группе стран со средним уровнем дохода, потому что в этих странах приток частного капитала более важен. Однако иностранная помощь не всегда ведет к экономическому развитию. Нак (Knack) (2000) в своих исследованиях отмечает, что долгосрочная помощь на высоком уровне, предоставляемая одной стране, приводит к снижению качества, росту коррупции и замедляет экономический рост. Некоторые экономисты даже пришли к заключению, что есть отрицательная связь между помощью и экономическим ростом. Петерсон отмечает, что влияние помощи, как и макроэкономическая среда, зависит от ряда серьезных переменных. Без стабильности макроэкономической среды невозможно эффективно управлять финансовой помощью.

Если смотреть через эту призму, можно увидеть, что макроэкономическая среда Армении не в силах правильно абсорбировать международную помощь.

Согласно последним данным Национальной статистической службы Армении, после стремительного распространения пандемии COVID-19 и Второй карабахской войны в 2020 году, ВВП сократился на 7,6 процентов. Эти двойные удары, наряду с резким экономическим спадом, привели к росту бедности и ухудшению финансового положения страны.

На фоне сокращения экономического роста в Армении, уменьшение частных и государственных доходов усиливает устойчивость и в финансовом и внешнем секторе. Ожидается, что дефициты-близнецы - бюджетный дефицит и дефицит счета текущих операций, существующие в экономике Армении, будут продолжаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В марте 2021 года на фоне обесценивания армянского драма годовая инфляция повысилась до 5.8 процентов. Из-за увеличения государственных расходов на вооружение и здравоохранение фискальный дефицит увеличился до 5,5 процентов ВВП в 2020 году. Общий государственный долг составил 63,5 процентов по отношению к ВВП. В 2020 году дефицит текущего счета составил 3,1 процента ВВП.

  • 1. Баланс текущих операций Армении, 2019-2022 годы

Валютные резервы Армении снизились до 3,0 миллиардов долларов в марте 2021 года по сравнению с 3,2 миллиардами долларов в предыдущем месяце. Большая часть средств была потрачена на стабилизацию драма.

  • 2. Валютные резервы Армении, 1993-2021 годы

Все эти показатели дают понять, что стремления Армении к экономическому развитию за счет помощи без стабилизации макроэкономической среды равносильны ожиданию какого-либо чуда.

После Второй карабахской войны и внеочередных парламентских выборов для содействия стране в развитии, Европейский союз принял решение выделить Армении финансовую помощь в размере 2,6 миллиардов евро. Европейский Союз готовится направить помощь на формирование сильной экономики, создание новых рабочих мест и развитие информационных технологий.

Хотя большая часть помощи, предоставляемой Армении различными организациями и фондами ("Айастан" и др.), направлена ​​на сокращение бедности в стране, статистические данные об уровне бедности страны показывают, что предоставляемая помощь не используется должным образом. Итак, согласно данным Азиатского банка развития в 2019 году уровень бедности в стране составил 26.4 процента. В соответствии с Индексом целей устойчивого развития ООН, количество людей в Армении с дневным доходом менее 3,2 составляет 6,5%. В 2020 году этот уровень повысился из-за пандемии и войн.

График 3. Показатель бедности в Армении, 2001-2018 года

 

В 2020 году уровень безработицы в стране превысил 20 процентов. Как можно увидеть из графика, безработица в Армении приобрела хронический характер. Большая часть населения, финансируемая за счет отдельной помощи, стала склонна в экономической пассивности.

График 4. Уровень безработицы в Армении, 1999-2020 годы

Значительная часть финансовой помощи, выделенной ЕС Армении, предусмотрена для развития сферы связи и логистики. Предпринимаются попытки направить большую часть средств на строительство транспортного коридора Север-Юг - крупнейшего транспортного проекта в Армении. По первоначальным подсчетам предполагается, что для строительства магистрали длиной 490 километров, требуется более 2 миллиардов долларов. С другой стороны, по подсчетам иностранных экспертов для осуществления проекта по строительству железной дороги Армения-Иран необходимы инвестиции размером 2-3 миллиарда долларов США. По сравнению со строительством Зангезурского коридора, оба проекта считаются менее эффективными с экономической стороны и более сложными с точки зрения географии местности. Все это говорит о том, что не был проведен анализ экономической эффективности финансовой помощи ЕС.

Начиная с 2005 года, Азиатский банк развития предоставил Армении 36 кредитов в размере 1.55 миллиардов долларов (включая 23 государственных кредита на сумму 1.19 миллиардов долларов США, 13 займов частному сектору и 1 частный кредитный фонд на сумму 356,9 миллионов долларов США) и выделил грант технической помощи в размере 26,6 миллионов долларов США.

Активный портфель суверенных кредитов АБР в Армении охватывает сферы транспорта и энергетики, а также городскую инфраструктуру и услуги. Несмотря на некоторую помощь и льготные кредиты, выделяемые энергетическому сектору, в этой сфере Армения зависит от импорта. Только 35 процентов от общего энергопотребления производится за счет местных ресурсов. Хотя Европейский Союз и АБР больше предпочитают финансировать проекты зеленой энергетики, производство зеленой энергии в Армении находится на минимальном уровне. Используются более традиционные энергоресурсы - нефтепродукты, природный газ, атомная энергия, гидроэнергетика и уголь. Несмотря на то, что Армения обладает большим потенциалом солнечной энергии, предусмотренные инвестиции не были вложены в эту область. Это говорит о том, что финансовая помощь, выделенная энергетическому сектору Армении, не привела к достижению целей, поставленных в этой области, таким образом бросая тень сомнения на использование этих ресурсов по назначению.

График 5. Энергоснабжение Армении по источнику, 2000-2018 года

В своих макроэкономических сценариях на 2021 год различные международные организации и аналитические центры определили процесс вакцинации в качестве ключевого фактора для обеспечения восстановления экономики. Самый большой риск для восстановления экономики - это растущая пандемия и экономическая уязвимость, вызванная задержкой процесса вакцинации.

В 2020 году Армения получила значительную финансовую помощь от различных организаций для борьбы с пандемией COVID-19. Например, Европейский Союз выделил 100 миллионов евро, USAID - более 110 миллионов долларов США на общую систему здравоохранения, Азиатский банк развития - 47 миллионов долларов США и т.д. Несмотря на всю эту помощь, среди 220 стран в мире Армения занимает 33-е место по количеству "смертей от COVID-19 на миллион населения" и является "лидером" в регионе. С другой стороны, процесс вакцинации, который является ключевым условием восстановления экономики, в стране очень слаб. Только 1,5 процента населения в целом получили обе дозы вакцины.

Исследования вновь показывают, что финансовая помощь международных финансовых институтов не всегда обеспечивает экономическое развитие. Поэтому иногда такую помощь также называют помощью, подавляющей рост (growth-depressing). Из анализов становится ясно, что помощь, оказываемая Армении в течение многих лет, не привела к реальному экономическому развитию, и эти средства можно отнести к тем, которые подавляют рост.

Международный опыт показывает, что для того, чтобы финансовая помощь была экономически эффективной и стимулировала экономический рост, необходима соответствующая экономическая среда. Также должны быть обеспечены прозрачность и эффективность в управлении международной помощью и грантами, созданы надлежащие центры координации доноров и эффективные государственные учреждения для правильного управления международной помощью и грантами. В связи с этим, прежде чем оказывать помощь Армении, международные финансовые институты и отдельные организации должны провести всесторонний анализ текущей ситуации в стране и потребовать создание эффективных институтов управления. Лишь только после этого помощь может достичь поставленных целей.

Гюнай Кулиева, Главный аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, доктор наук 

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