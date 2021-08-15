Азербайджанские военные охраняют аэропорт Кабула

Министерство обороны Азербайджана сделало заявление о ситуации, в которой несут службу 120 азербайджанских миротворцев в Афганистане.

"Отделение миротворцев азербайджанской армии в количестве 120 военнослужащих совместно с силами братской Турции продолжает исполнять свои обязанности по обеспечению безопасности международного аэропорта в Кабуле", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

В ведомстве отметили, что находятся в постоянном контакте с военнослужащими, психологическое состояние личного состава - на высоком уровне.

"Оперативная обстановка находится под наблюдением в координации с Турцией", - говорится в заявлении.

