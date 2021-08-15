https://news.day.az/politics/1369963.html Азербайджанские военные охраняют аэропорт Кабула - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
"Оперативная обстановка находится под наблюдением в координации с Турцией", - говорится в заявлении.
Азербайджанские военные охраняют аэропорт Кабула - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Министерство обороны Азербайджана сделало заявление о ситуации, в которой несут службу 120 азербайджанских миротворцев в Афганистане.
"Отделение миротворцев азербайджанской армии в количестве 120 военнослужащих совместно с силами братской Турции продолжает исполнять свои обязанности по обеспечению безопасности международного аэропорта в Кабуле", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
В ведомстве отметили, что находятся в постоянном контакте с военнослужащими, психологическое состояние личного состава - на высоком уровне.
"Оперативная обстановка находится под наблюдением в координации с Турцией", - говорится в заявлении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре