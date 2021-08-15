SOS-ущая Армения: истерика поджигателей войны

Каждый слышит то, что хочет слышать. В Армении, где из поколения в поколение передаются мифы об исключительности армянского народа, о его невиданном вкладе в мировую историю, в развитие самых ведущих мировых держав, не отвечая при этом на простой вопрос о причинах отсталости самого армянского государства, началась настоящая истерика, плавно перерастающая в панику.

Причиной чему стало интервью, которое Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал телеканалу CNN Türk. "Что, Армения готовится к новой войне?! Если так, тогда мы примем упреждающие меры. Я это говорил, хочу сказать еще раз, если армянский фашизм вновь попытается поднять голову, то мы еще раз разобьем ему голову. Поражение во Второй Карабахской войне должно стать им уроком", - резонно заявил глава нашего государства.

В Армении давно уже поняли, что Президент Азербайджана никогда слов на ветер не бросает. Поэтому-то там и началась паника. Приведу всего три примера ее проявления. "Пахнет новой крупномасштабной войной или, по крайней мере, новой напряженностью на границе, новой эскалацией", - об этом на своей странице в Facebook написал депутат от блока "Армении" Андраник Теванян.

Он с сожалением отмечает, что вся проблема в подписанном Николом Пашиняном трехстороннем заявлении от 10 ноября прошлого года. О том, что это была вынужденная капитуляция со стороны РА, он умалчивает. Хотя это - очевидный, бесспорный факт, который подтвердит любой зарубежный военный эксперт. Впрочем, даже многие армянские военспецы говорят о том же, только с грустью в голосе.

Естественно, обо всем этом депутат Теванян решил не рассуждать. Он предпочел напомнить, что армянский народ, на досрочных парламентских выборах, проголосовал за Пашиняна и его партию. "Но винить в этом народ нельзя. Виновников нужно искать в другом месте, но это уже другая тема для разговора. Придет время, и я расскажу об этом с трибуны парламента, на других платформах, но сейчас проблема номер один - это безопасность, и мой долг - объявить "SOS", - указал он.

Еще более поразительную запись сделала на своей странице в Facebook бывший депутат Наира Зограбян. Эта дама, забавлявшая в сове время диковатыми заявлениями ПАСЕ, умудрилась переплюнуть саму себя. Мадам Зограбян на полном серьезе утверждает, что "Азербайджан добавил новое предварительное условие к требованиям демаркации и делимитации: Армения должна признать Нагорный Карабах частью Азербайджана".

Вот вроде не маленькая девочка уже, столько лет была под олигархом Гагиком Царукяном, пора бы уже понять, что примитивная ложь и демонстрация откровенной глупости - не есть путь к успеху. Азербайджан всегда, везде, со всех трибун заявлял о том, что Нагорный Карабах и все районы, что в РА именовали "поясом безопасности", держа их под оккупацией, являются неотъемлемой частью нашей страны. "Карабах- это Азербайджан и восклицательный знак!", - заявил Президент нашей страны Ильхам Алиев.

Мадам Зограбян, конечно же, все это помнит и знает. Но она продолжает играть в свою игру, обманывая собственный народ, придумывая новые мифы, не желая смириться с реальностью. "Мы находимся на пороге новой войны или, по крайней мере, на грани серьезной эскалации на границе", - отметила она, закатив истерику и приглашая всех граждан РА последовать этому примеру.

Призыв был услышан. И вот уже депутат от блока "Армения" Артур Казинян на своей странице в Facebook написал практически такой же бред. Его искренне удивляет, что Азербайджан требует признания Арменией своей территориальной целостности, а также демаркации и делимитации границы. О том, что это и есть путь к миру, к развитию всего региона, данный оратор упоминать не стал. Он предпочел истерить. "Нас ждут роковые процессы, у каждого из нас своя задача и ответственность - сохранить и укрепить два армянских государства и в будущем оставить достойное наследие нашим детям", - написал Казинян.

То есть, он тоже отвергает любые шаги к миру. А ведь, в интервью турецкому телеканалу Президент Ильхам Алиев сделал массу заявлений, доказывающих, сколь выгоден был бы мир для всех, включая и Армению, которая уже растеряла почти все атрибуты суверенитета и независимости, являясь самым экономически отсталым государством Южного Кавказа. Из Армении продолжается массовый отток населения. Продолжается именно потому, что жизнь там бесперспективна и опасна.

Несмотря на все это, там по прежнему звучат речи о возможности "военного реванша". Там процветает азербаджанофобия. Там несут чушь про важность и возможность "сохранения двух армянских государств".Хотя, как справедливо заметил президент Азербайджана, поражение в 44-дневной войне должно было стать для Армении уроком. Жаль, но нам не оставляют выбора. Азербайджан готов снова преподать урок тем, кто не слышит призывов к миру. На сей раз окончательный. И ниакакие истерики поджигателей войны ей уже не помогут.

Акпер Гасанов