ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана в Кельбаджаре и Шуше

Подразделения Вооруженных сил Армении 15 августа с 19:00 до 19:25 с позиций, расположенных в населенном пункте Зеркенд Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана

Кроме того, с 20:37 до 22:40 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с применением автоматов и пулеметов открыли огонь по позициям наших подразделений в окрестностях города Шуша со стороны населенных пунктов Мухтаркенд и Гайбалы.

Ответным огнем стрельба была подавлена.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.