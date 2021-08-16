Зангезурский коридор может стать возможностью для привлечения инвестиций, восстановления промышленных объектов, функционирование которых создаст новые рабочие места.

Об этом сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, передает Day.Az.

По его мнению, Зангезурский коридор предоставит большие возможности как Армении, так и Азербайджану, и Турции в сфере восстановления экономических отношений.

Также Зенгезурский коридор поможет Армении интегрироваться в экономику региона, считает дипломат.

"Надеюсь, что в скором времени армянские политики оправятся от шока, вызванного проигрышем в войне, и "прозападное большинство" в Армении осознает, что пришло время отказаться от мифа о "великой Армении" и начать восстанавливать свою страну вместе с соседями", - сказал Брайза.