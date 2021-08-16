Зангезурский коридор может стать возможностью для привлечения инвестиций

Зангезурский коридор может стать возможностью для привлечения инвестиций, восстановления промышленных объектов, функционирование которых создаст новые рабочие места.

Об этом сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, передает Day.Az.

По его мнению, Зангезурский коридор предоставит большие возможности как Армении, так и Азербайджану, и Турции в сфере восстановления экономических отношений.

Также Зенгезурский коридор поможет Армении интегрироваться в экономику региона, считает дипломат.

"Надеюсь, что в скором времени армянские политики оправятся от шока, вызванного проигрышем в войне, и "прозападное большинство" в Армении осознает, что пришло время отказаться от мифа о "великой Армении" и начать восстанавливать свою страну вместе с соседями", - сказал Брайза.