В Афганистане нет граждан Азербайджана, кроме миротворцев

В настоящее время в Афганистане нет граждан Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщила начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 июля 2021 года Ильхам Мамедов был назначен послом Азербайджана в Исламской Республике Афганистан.

"После назначения посол еще не уехал в Афганистан. Что касается граждан Азербайджана в Афганистане, то в настоящее время в этой стране их нет. Наши миротворцы продолжают свою деятельность", - отметила Л.Абдуллаева.