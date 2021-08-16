https://news.day.az/politics/1370058.html В Афганистане нет граждан Азербайджана, кроме миротворцев - заявление МИД
В Афганистане нет граждан Азербайджана, кроме миротворцев - заявление МИД
В настоящее время в Афганистане нет граждан Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщила начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
По ее словам, распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 июля 2021 года Ильхам Мамедов был назначен послом Азербайджана в Исламской Республике Афганистан.
"После назначения посол еще не уехал в Афганистан. Что касается граждан Азербайджана в Афганистане, то в настоящее время в этой стране их нет. Наши миротворцы продолжают свою деятельность", - отметила Л.Абдуллаева.
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