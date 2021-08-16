Минобороны Азербайджана опровергло армянскую дезинформацию

Распространяемая Арменией информация о том, что азербайджанская армия якобы совершила провокацию и один военнослужащий погиб, является ложной.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны. Согласно сообщению, противоположная сторона пытается создать почву для провокаций, распространяя дезинформацию.