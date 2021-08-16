https://news.day.az/politics/1370069.html Минобороны Азербайджана опровергло армянскую дезинформацию
Минобороны Азербайджана опровергло армянскую дезинформацию
Распространяемая Арменией информация о том, что азербайджанская армия якобы совершила провокацию и один военнослужащий погиб, является ложной.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны. Согласно сообщению, противоположная сторона пытается создать почву для провокаций, распространяя дезинформацию.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре