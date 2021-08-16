https://news.day.az/politics/1370083.html Закир Гасанов отправился с визитом в Турцию
Закир Гасанов отправился с визитом в Турцию
По приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики господина Хулуси Акара министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправился в Турецкую Республику для участия в проходящей в Стамбуле международной оборонной выставке IDEF-2021.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны.
Министр обороны ознакомится с оружием, техникой и средствами военного назначения производства различных компаний, экспонируемыми на международной оборонной выставке IDEF-2021.
В рамках визита запланирован ряд встреч Министра обороны.
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