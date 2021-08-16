В освобожденных от оккупации районах Азербайджана продолжают находить неразорвавшиеся боеприпасы

ANAMA обнародовала еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 9 по 14 августа были обнаружены 76 противопехотных мин, 5 противотанковых мин и 194 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ).