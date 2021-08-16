https://news.day.az/politics/1370101.html Армения вновь распространяет дезинформацию – ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Армения вновь распространяет дезинформацию – ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Распространенное армянской стороной сообщение о том, что якобы в результате обстрела подразделений азербайджанской армии погиб армянский военнослужащий, является дезинформацией, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Как сообщалось ранее, 16 августа, с 09:30, вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района.
"Сообщаем, что распространяя дезинформацию, противоположная сторона пытается скрыть факт убийства в Армении военнослужащего на почве внутреннего конфликта", - говорится в сообщении.
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