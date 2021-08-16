https://news.day.az/politics/1370117.html Главы НПО Азербайджана ознакомились с последствиями варварства армян в Агдаме - ФОТО
Главы НПО Азербайджана ознакомились с последствиями варварства армян в Агдаме - ФОТО
Главы неправительственных организаций (НПО), функционирующих в Азербайджане, находятся в освобожденном от оккупации Агдаме, сообщает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend.
Их сопровождают председатель Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки НПО Азай Гулиев и главный консультант сектора по работе с неправительственными организациями отдела по работе и коммуникациям с неправительственными организациями Администрации Президента, зампред агентства Вусал Гулиев.
Напомним, что ранее Агдам посетили волонтеры и представители молодежных организаций Азербайджана.
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