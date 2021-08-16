https://news.day.az/politics/1370124.html Джейхун Байрамов обсудил с Мевлютом Чавушоглу текущую ситуацию в связи с турецкими и азербайджанскими миротворцами в Афганистане
Джейхун Байрамов обсудил с Мевлютом Чавушоглу текущую ситуацию в связи с турецкими и азербайджанскими миротворцами в Афганистане
Главы МИД Азербайджана и Турции - Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства, собеседники обсудили нынешнюю ситуацию в регионе и обменялись мнениями по повестке дня двустороннего сотрудничества.
Они также обсудили совместную деятельность турецких и азербайджанских миротворцев в Афганистане, текущее состояние миссии.
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