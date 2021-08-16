https://news.day.az/politics/1370134.html Жизням азербайджанских миротворцев в Афганистане ничто не угрожает - Минобороны
Жизням азербайджанских миротворцев в Афганистане ничто не угрожает - Минобороны
В настоящее время отсутствует напряженность в том секторе международного аэропорта Кабула, который охраняют азербайджанские миротворцы.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, жизням личного состава азербайджанских миротворцев ничто не угрожает.
Независимо от напряженной обстановки в регионе, миротворческий контингент азербайджанской армии в составе 120 человек продолжает выполнять свои обязанности вместе с турецкими силами по обеспечению безопасности международного аэропорта Кабула.
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