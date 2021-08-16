Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Томасу Баху -

Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

Day.Az представляет полную видеоверсию данного фильма: