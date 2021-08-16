Заявления Президента Ильхама Алиева в интервью CNN Turk – это серьезный сигнал для стран региона

Взгляды и мнения, высказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в интервью авторитетному телеканалу CNN Turk 14 июля, показывают его непоколебимую позицию, основанную на политической решимости. С одной стороны, в интервью подчеркивается неизменность независимого политического курса Азербайджана, с другой - анализируются возможности, созданные новой ситуацией в регионе после 44-дневной войны. В этом интервью Президент Ильхам Алиев вновь заявил всему миру, что Азербайджан привержен стратегии добрососедства и искренней дружбы, но в то же время способен защитить свои границы и безопасность.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал бывший посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч.

Он подчеркнул, что вопросы, затронутые Президентом Ильхамом Алиевым в интервью CNN Turk, станут серьезным сигналом для стран региона и международных организаций, которые являются сторонниками мира и развития.

Напомнив о товузской провокации, совершенной Арменией летом 2020 года, Хулуси Кылыч отметил, что для осознания реальности сложившейся ситуации и правильных выводов следует обладать здравым смыслом: "К сожалению, ложная идеология отравила мозг армянскому обществу и руководству Армении. Никогда в истории они не делали выводов, исходя из реальности. Подписав трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, Армения взяла на себя международное обязательство, поэтому она, не теряя времени, должна предпринять решительные шаги для нормализации отношений с Азербайджаном и выполнения взятых на себя обязательств. В противном случае вся ответственность за нарушение режима прекращения огня ложится на Армению", - сказал Хулучи Кылыч.

Кроме того, высоко оценив самоотверженность азербайджанских спасателей в операциях по тушению лесных пожаров в Турции и охарактеризовав эту поддержку и помощь как пример истинного братства, дипломат отметил: "Самоотверженность наших азербайджанских братьев при защите нашей "зеленой родины" была встречена в Турции с большой радостью и ликованием. В то время, когда весь мир столкнулся с лесными пожарами, братский Азербайджан направил в качестве помощи большую часть своего оборудования и сотрудников в этой области. Как отметил Президент Ильхам Алиев, "им [пожарным] не надо было давать каких-либо специальных инструкций, потому что они восприняли эту трагедию как собственную и работали там как братья. Слава Аллаху, что, насколько мне известно, пожары уже затухают. Это еще раз продемонстрировало наше единство". Действительно, дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на национальных ценностях, и все, кто поддерживает наши страны, только выигрывают от этих отношений", - сказал Кылыч.