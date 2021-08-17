Израиль поблагодарил Азербайджан

Министерство иностранных дел (МИД) Израиля выразило благодарность МИД Азербайджана за помощь, предложенную в борьбе с пожарами.

Как сообщает Day.Az, в публикации МИД Изралия в "Twitter" говорится: "Благодарим за солидарность и дружбу, МИД Азербайджана. Большое спасибо!".

Отметим, уже третий день израильские пожарные и спасательные группы ведут борьбу с пожарами, которые охватили крупный лесной массив и возвышенности на западе Иерусалима (Гудса) и создают угрозу близлежащим населенным пунктам.

Служба по борьбе с пожарами и спасения Израиля сообщила о том, что выгорело не менее 17 000 га. К тушению огня привлечены 110 пожарных групп, 10 самолетов. Отмечается, что это один из крупнейших лесных пожаров в истории страны.

МИД Израиля сообщил, что за авиационной поддержкой обратились к Греции, Кипру, Италии, Франции и другим странам.