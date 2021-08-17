ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии с разных направлений

17 августа с 10:00 до 14:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Кроме того, с 11.18 до 13.37 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Гейсу и Шишгая Чемберекского района и безымянных высот подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении села Галакенд Гядабейского района и населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет. Обстрел противника был подавлен.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.