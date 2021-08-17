Разрушив многие мифы во время Отечественной войны, Азербайджан показал всем, какова реальность.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

По его словам, поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кяльбаджарский и Лачинский районы как лидера-победителя имеет важное историческое и стратегическое значение.

"В своем выступлении глава государства вновь решительно заявил о принципиальной позиции Азербайджана, в точности оценил военно-политическую ситуацию, направил четкие послания Армении и ее покровителям. Стало ясно, что политическая и военно-стратегическая ситуация полностью контролируется Азербайджаном. Восстановив свою территориальную целостность и диктуя условия, Азербайджан способен пресечь любую попытку провокации и раздавить голову армянскому фашизму", - сказал Бабаоглу.

Он отметил, что разрушив многие мифы во время Отечественной войны, Азербайджан показал, какова на самом деле реальность, не только Армении, но и центрам с колониальным мышлением, проармянским и исламофобским кругам: "Азербайджанская армия сказала свое слово на поле боя, разрушила мифы о "доблестном армянском солдате" и "выдающихся армянских полководцах". Армянские палачи, способные воевать только с безоружными людьми, сбежали и попрятались. Преступники Кочарян, Саргсян и Оганян, на совести которых убийства мирных жителей Ходжалы, побоялись выйти к доблестной азербайджанской армии и сбежали в Ереван".

Бабаоглу отметил, что в ходе поездки Президент Ильхам Алиев также заявил, что зарубежные компании, которые грабили природные богатства Азербайджана во время оккупации, должны выплатить компенсации за это, либо предстанут перед международным судом: "Параллельно глава государства коснулся и стратегических целей Азербайджана, конкретных вопросов, касающихся направлений многосторонней деятельности. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что на освобожденных территориях продолжается восстановительный процесс, создается необходимая инфраструктура. Слова главы Азербайджанского государства "мы заняли свои позиции, разместились в Зангезуре и закрепляемся там, это наша земля", "мы стоим там, где посчитали нужным" отражают решительную волю, решимость и принципиальную позицию".

В заключение Хикмет Бабаоглу добавил, что высказывания Президента Ильхама Алиева показывают, что Азербайджанское государство не отступило от своей позиции и шаг за шагом идет к стратегическим целям.