Оказавшись в разрушенном Агдаме, понимаешь, с какими варварами нам пришлось иметь дело

Когда видишь разрушения в Агдаме, где прошло твоё детство, понимаешь, с каким племенем дикарей нам пришлось соседствовать.

Об этом сказал находящийся в Агдаме председатель Общественного объединения по просвещению демобилизованных военнослужащих Эмин Гасанли, сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, передает Day.Az.

Он отметил, что представители азербайджанских НПО горды находиться сегодня в Агдаме и признательны за это Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и нашей победоносной армии.

Гасанли сообщил, что в Агдаме, где прошло его детство, он неоднократно посещал матчи "Карабаха" на стадионе "Имарет".

"Уверен, что очень скоро Агдам превратится в большой город, станет одним из ведущих городов Азербайджана. Наши НПО всегда поддерживали политику, проводимую главой государства. Азербайджанские НПО тоже выполнят свои обязательства по восстановлению Агдама точно так же, как во время Отечественной войны азербайджанцы мира сплотились в единый кулак. Так будет и во время восстановительных работ. Убежден, что Карабах станет одним из красивейших регионов", - сказал Гасанли.