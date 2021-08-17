Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила свою работу в Москве

Азербайджан, Россия, Армения возобновили в Москве работу трехсторонней рабочей группы по Карабаху, на состоявшемся во вторник заседании представители обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и ход выполнения договоренностей лидеров трех стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства.

"На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.