Сила слова Ильхама Алиева

Ровно также, как каждое интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева отечественным или зарубежным СМИ вызывает приступ истошной истерии в Армении, так и регулярные поездки главы государства на освобожденные территории нашей страны провоцируют всплеск негодования в стране, которая почти тридцать лет варварски уничтожала и грабила захваченные территории соседнего государства.

Убежден, что так будет на сей раз, после посещения Президентом Ильхамом Алиевым освобожденного Кяльбаджарского района, который больше иных подвергался разграблению. Именно тут различные зарубежные компании, получив на то согласие официального Еревана, проводили работы по поиску, нахождению, добыче и вывозу золота. Общая сумма украденного, вывезенного из Кяльбаджара исчисляется миллиардами долларов.

И за все это придется отвечать. Как Армении, так и тем международным компаниям, которые занимались грабежом. У последних, впрочем, есть возможность компенсировать все украденное Азербайджану, не доводя дело до международных судов, в которых их шансы оправдаться равны нулю, а репутационные риски чрезвычайно велики. Убежден, что руководители этих компаний понимают новые реалии. Потому что и они смогли убедиться в том, что Президент Азербайджана является политиком, который не бросает слов на ветер.

Собственно, именно по этой же причине истерили, истерят и будут истерить в Армении после каждого публичного выступления главы нашего государства. Ведь победа Азербайджана в 44-дневной войне привела к краху многих армянских мифов. Это и миф о "непобедимости" армянской армии, и миф о "непроходимости" тех линии обороны, которые противник строил десятки лет. Рухнул также миф о всемогуществе армянской диаспоры и армянского лобби.

Победа Азербайджана, не устану это повторять, была одержана вопреки огромному сопротивлению как самой Армении, так и ее союзников, позиции стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ангажированных конгрессменов и сенаторов , политиков и общественных деятелей в этих и иных государствах мира. Рухнул бредовый миф о "неспособности азербайджанцев воевать". Именно азербайджанская армия заставила бежать армянских оккупантов.

Да так, что свыше 10.000 армянских военнослужащих стали дезертирами. Плюс, беспримерный героизм проявил азербайджанский спецназ при освобождении города Шуша. Эту операцию уже изучают и еще долго будут изучать ведущие мировые военные центры. Как, впрочем, и всю истории 44-дневной войны, триумфа азербайджанской армии под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Кстати, как справедливо заметил глава нашего государства, "Кочарян, Саргсян и Оганян во время войны бежали, как кролики". Они ведь действительно приезжали в Ханкенди, пытались изображать бурную деятельность. Но, поняв, что все проиграно вчистую и есть риск для жизни, эта троица убежала из Ханкенди, сверкая пятками. Сейчас они что-то лепечут, сидя в Армении. Но их слова не имеют никакого веса даже в самой Армении. О чем, кстати, свидетельствуют итоги недавних внеочередных парламентских выборов.

Это как же нужно было себя вести, каким вором, предателем, трусом, лжецом нужно было быть Кочаряну и Саргсяну, чтобы армянское общество согласилось на то, чтобы у власти остался Никол Пашинян, который спровоцировал 44-дневную войну своими заявлениями и поступками, в итоге проиграв ее и вынужденно поставив подпись под трехсторонним заявлением, которое, по своей сути, является актом о капитуляции.

Не могу не подчеркнуть и того, с какой тонкой иронией данный факт ранее обыграл Президент Азербайджана. В интервью телеканалу CNN Türk, комментируя итоги последних парламентских выборов в РА, он заметил: "В истории произошел беспрецедентный случай, когда глава государства, потерпевший поражение и капитулировавший, был переизбран". В армянских СМИ и в политическом сообществе страны-лузера данное ироничное высказывание нашего Президента привело к истошным воплям.

Но все они бесполезны. И понимание этого больше всего выводило, выводит и будет выводить из себя армянскую сторону. Которая может сколько угодно рвать на голове или где-то еще волосы, но флаг Азербайджана уже поднят в Шуше, Кяльбаджаре и во всех освобожденных уголках нашей Родины. Поднят и никогда уже не будет спущен он и в Гарагеле. Потому, что это наша земля. И Азербайджан в состоянии отстаивать каждую пядь собственной территории.

Азербайджан в состоянии вдохнуть жизнь в освобожденные территории. Работы в этом направлении идут безостановочно, поражая воображения своими темпами. Уже известно, что строительство аэропорта в Зангилане будет завершено в 2022 году, а строительство аэропорта в Физули будет завершено до конца текущего года. А ведь Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще и заложил фундамент нового международного аэропорта в Лачине.

Все это приведет к быстрому , поразительному расцвету Карабахского экономического района. Азербайджанцы вернутся в свои родные очаги. На сей раз навсегда. Как вернуться они и Зангезур, а наши исторические земли. Армения и ее союзники ничего с этим не смогут поделать. Потому, что мы требуем справедливости. Потому, что наши требования законны. Потому, что наша страна в состоянии добиваться всех поставленных задач. Ибо, во главе Азербайджана стоит Ильхам Алиев - политик, доказавший силу своего слова.

Акпер Гасанов