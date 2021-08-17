https://news.day.az/politics/1370625.html Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили недавние провокации Армении - ФОТО
Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили недавние провокации Армении - ФОТО
Министр обороны Закир Гасанов встретился с турецким коллегой Хулуси Акаром.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Министры встретились в рамках 15-й Международной выставки оборонной промышленности (IDEF-21), которую открыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
На встрече состоялся обмен мнениями на тему двусторонней и региональной безопасности и обороны, а также сотрудничества в сфере оборонной промышленности.
На встрече также были обсуждены недавние провокации Армении на границе с Азербайджаном. Министр Хулуси Акар подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с азербайджанскими братьями.
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