Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили недавние провокации Армении

Министр обороны Закир Гасанов встретился с турецким коллегой Хулуси Акаром.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Министры встретились в рамках 15-й Международной выставки оборонной промышленности (IDEF-21), которую открыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На встрече состоялся обмен мнениями на тему двусторонней и региональной безопасности и обороны, а также сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

На встрече также были обсуждены недавние провокации Армении на границе с Азербайджаном. Министр Хулуси Акар подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с азербайджанскими братьями.