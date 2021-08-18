https://news.day.az/politics/1370710.html Армянские солдаты сбежали из села Сарыбаба Шушинского района
Армянские солдаты сбежали из села Сарыбаба Шушинского района
Несколько дней назад армянские незаконные вооружённые формирования ушли от границ села Сарыбаба Шушинского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил так называемый "глава" села Сарыбаба Артак Акопян.
"Деревня осталась беззащитной. Муссируются слухи о том, что наши солдаты ушли с позиций, чтобы и азербайджанцы отошли на 3 км. Но сейчас пока ничего не происходит", - заявил Акопян.
По его словам, на определенное время пришли российские миротворцы для защиты деревни, но потом ушли и больше не вернулись.
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