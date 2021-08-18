Армянские солдаты сбежали из села Сарыбаба Шушинского района

Несколько дней назад армянские незаконные вооружённые формирования ушли от границ села Сарыбаба Шушинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил так называемый "глава" села Сарыбаба Артак Акопян.

"Деревня осталась беззащитной. Муссируются слухи о том, что наши солдаты ушли с позиций, чтобы и азербайджанцы отошли на 3 км. Но сейчас пока ничего не происходит", - заявил Акопян.

По его словам, на определенное время пришли российские миротворцы для защиты деревни, но потом ушли и больше не вернулись.