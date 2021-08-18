В Джебраильском районе обнаружены останки еще двух армянских военнослужащих

В освобожденном от оккупации Джебраильском районе обнаружены останки еще двух армянских военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, личности военнослужащих будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы в Армении.

Таким образом, в ходе поисковых операций на освобожденных от оккупации территориях обнаружены тела или останки 1636 армянских военнослужащих.