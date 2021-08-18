Экипажи бронетехники ВС Азербайджана совершенствуют боевые навыки

В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, экипажи бронетранспортеров (БТР) ВС Азербайджана совершенствуют боевые навыки, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны.

В ходе учений, проводимых на общевойсковых полигонах, личный состав подразделений успешно выполнил различные боевые задачи во взаимодействии с экипажами БТР.

Основной целью учений является улучшение боеготовности личного состава, повышение профессионализма в управлении боевыми машинами на труднопроходимой местности и их применении в реальных боевых условиях.