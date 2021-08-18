https://news.day.az/politics/1370733.html Экипажи бронетехники ВС Азербайджана совершенствуют боевые навыки - ФОТО - ВИДЕО
Экипажи бронетехники ВС Азербайджана совершенствуют боевые навыки - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, экипажи бронетранспортеров (БТР) ВС Азербайджана совершенствуют боевые навыки, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны.
В ходе учений, проводимых на общевойсковых полигонах, личный состав подразделений успешно выполнил различные боевые задачи во взаимодействии с экипажами БТР.
Основной целью учений является улучшение боеготовности личного состава, повышение профессионализма в управлении боевыми машинами на труднопроходимой местности и их применении в реальных боевых условиях.
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