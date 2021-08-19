Армяне осуществили культурный геноцид в Агдаме

Вандализм против культурного, духовного и религиозного наследия непонятен и недопустим. Я был свидетелем этого в различных конфликтах. Снятые мною фото наглядно демонстрируют то, чем занимались армянские незаконные вооружённые формирования на протяжении 28 лет на оккупированных азербайджанских территориях в Карабахе. Кладбища и дома были сожжены, а мечети превращены в стойло.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Instagram написал всемирно известный фотограф Реза Дегати.

"Мечеть в селе Гияслы Агдамского района, построенная в 18 веке, использовалась для содержания коров на протяжении 30-летней оккупации. Когда азербайджанцы освободили эти территории и вошли в мечеть, они увидели, что мечеть заполнена фекалиями. Перед тем как покинуть оккупированные территории, армянские оккупанты постарались сжечь мечеть", - пишет Реза Дегати.