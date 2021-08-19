Армяне распространяют фейки о ситуации на границе с Азербайджаном

Армянские СМИ в очередной раз попались на лжи и фальсификации. Видимо моральный дух армянской армии пал до такой степени, что армянские медиа пытаются хоть как-то скрыть уничижительное состояние военно-политического руководства страны от общественности.

Ещё накануне в Минобороны Армении сообщили, что военнослужащий армянской армии получил ранение якобы в результате "стрельбы со стороны азербайджанских военных на Зодском участке границы (Гегаркуникская область).

Забавно, но в качестве доказательства обстрела армяне выставили видео трёхлетней давности из YouTube.

"Кадры с якобы перестрелкой в Сотке на деле оказались кадрами ночной стрельбы которым более 3 лет. Настоятельно просим всех и в первую очередь журналиста Банак инфо Давида Торосяна проверять информацию перед публикацией", - заявили в свое оправдание в Минобороны Армении.