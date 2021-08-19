Cлова Президента Ильхама Алиева, сказaнные в Кяльбаджаре, разойдутся цитатами среди армян

Достаточно эмоциональные слова Президента Ильхама Алиева о так называемых непобедимых воителях в Ереване в лице Саргсяна, Кочаряна, Оганяна - показывают всю суть их так называемого героизма.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов.

Как отметил наш собеседник, десятилетия крича о непобедимости великого армянского воинства эти деятели при первых же поражениях сразу убежали и стали винить других в неудачах.

"Карабахский клан доказал свою неспособность ни к диалогу ни к ведению современных войн. Они надеялись что как обычно Москва им поможет, но Россия не помогает тем, кто совершает военные преступления и не соблюдает общепринятые мировые нормы. Президент Ильхам Алиев фактически словами размазал всё напускное величие Саргсяна, Кочаряна и иных и его выражения наверняка разойдутся цитатами среди самого армянского населения, которое довел до катастрофы карабахский клан", - резюмировал Евгений Михайлов.

Напомним, 16 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Лейла Таривердиева